O brasileiro, que voltou a estar ausente dos trabalhos que o plantel realizou ontem, foi o jogador do Vitória mais utilizado no campeonato e só não usufruiu do estatuto de totalista porque foi poupado por Pedro Martins na última jornada devido ao problema muscular que o afeta. Desde então está submetido a um programa de gestão específica com a única finalidade de recuperar a tempo de atuar na final no Jamor.Uma semana em tratamento especial e cujos resultados serão revelados hoje, dia em que o plantel realiza o último treino em Guimarães, na certeza que o brasileiro seguirá viagem com a comitiva vitoriana para Lisboa mesmo que não esteja fisicamente apto.Em virtude da elevada possibilidade de Pedro Henrique não estar apto para defrontar o Benfica, tudo indica que Pedro Martins deverá apostar em Prince para fazer dupla com Josué.Trata-se de uma dupla inédita no eixo defensivo, dado que a única vez em que o francês e Josué foram titulares no mesmo jogo desempenharam funções diferentes, conforme se pode verificar após uma rápida retrospetiva ao desenrolar da 7ª jornada, frente ao Sporting (3-3), onde Prince fez dupla com Pedro Henrique no eixo e Josué ficou no corredor direito.