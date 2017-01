A transferência de Soares para a China ainda não está concluída, mas o Henan Jianye aguarda por uma resposta definitiva do V. Guimarães antes de começar a procurar alternativas. Por agora, o cenário menos provável é o de uma subida do valor da oferta, cifrada em torno dos 6 milhões de euros. "Só há uma proposta em cima da mesa. Não há duas. Propusemos o negócio dentro de valores que consideramos interessantes e, até esta altura, não temos conhecimento de que a nossa oferta tenha sido recusada", asseverou Luiz Henrique Pompeo, agente que representa o Henan Jianye nesta operação por Soares.Caso seja impossível levar o brasileiro pelo valor inicial sugerido, o clube chinês não sente necessidade de rever a sua proposta. "Nem sequer faz sentido ponderar essa eventualidade. Com o poder financeiro que os chineses têm nesta altura, se não for contratado o Soares, então iremos adquirir outro ponta-de-lança. Sem qualquer problema com o V. Guimarães, que é livre de tomar a decisão que entender", clarificou Pompeo, que, até pelo facto de a Superliga da China só arrancar em março, considera que "o processo ainda se encontra dentro do tempo definido. Estamos tranquilos", sublinhou o empresário brasileiro, que não se pronuncia sobre as questões levantadas pela repartição do passe entre o Vitória e o Centro Sportivo Paraibano.

Autores: Vítor Pinto e José Miguel Machado