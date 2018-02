De degrau em degrau, Vítor Campelos chegou finalmente ao posto mais desejado. Natural de Guimarães e sócio do Vitória desde criança, o treinador vai assumir o comando técnico da equipa principal, por enquanto de forma interina, e terá frente ao Marítimo a tão ansiada estreia na 1ª Liga. E o percurso até aqui foi tudo menos convencional.

Começou bem por baixo, em 2000/01, como preparador físico nos distritais, passou pelo estrangeiro, como adjunto, e chegou mesmo à Liga dos Campeões asiáticos. A estreia como técnico principal deu-se na Hungria, no Videoton B, seguiu-se o Trofense e depois o salto para o clube do seu coração. O bom trabalho na equipa B dará agora frutos e Vítor Campelos tem a oportunidade de mostrar o que vale na formação principal.

O treinador, de 42 anos, é formado em Educação Física no ISMAI e, diz quem o conhece, dá tanta importância ao relacionamento com os jogadores como à vertente tática do jogo. Esse trabalho de recuperação psicológica da equipa iniciou-se ontem com o primeiro treino orientado por Vítor Campelos. Com Konan já integrado, o novo técnico não contou com os lesionados Pedro Henrique, Jubal e Raphinha.

Com a promoção de Vítor Campelos, Alex Costa fica com a responsabilidade de treinar a formação B, ao passo que o coordenador da formação, Luís Castro, vai passar a orientar os juniores.