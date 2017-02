Continuar a ler

O técnico lembrou que os vitorianos têm como "objetivo claro a qualificação para a Liga Europa" e vão deslocar-se ao Restelo para "mudar a história" das últimas três partidas na Liga NOS, nas quais não marcaram qualquer golo.



De resto, Quim Machado considerou que o Vitória se está a ressentir da saída de Soares, avançado que se transferiu para o FC Porto no 'mercado' de janeiro, embora tenha outros jogadores "com muita qualidade". "Nota-se a influência que o Soares tinha, embora tenham contratado outro grande jogador [Rafael Martins]. O Soares fazia toda a diferença, o que talvez explique o facto de estarem há três jogos sem marcar. Ainda assim, têm Marega, Raphinha, Hernâni, Hurtado. São jogadores com muita qualidade, que podem fazer golos de um momento para o outro", referiu.



Por outro lado, Quim Machado confirmou as ausências dos lesionados Diogo Viana e Rosell, além do castigado João Diogo: "São jogadores que nos fazem falta, num plantel que não é tão vasto quanto isso."



Belenenses, 12.º classificado com 25 pontos, e Vitória de Guimarães, 5.º com 35, jogam no domingo, a partir das 18H, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da associação de Lisboa. O técnico lembrou que os vitorianos têm como "objetivo claro a qualificação para a Liga Europa" e vão deslocar-se ao Restelo para "mudar a história" das últimas três partidas na Liga NOS, nas quais não marcaram qualquer golo.De resto, Quim Machado considerou que o Vitória se está a ressentir da saída de Soares, avançado que se transferiu para o FC Porto no 'mercado' de janeiro, embora tenha outros jogadores "com muita qualidade". "Nota-se a influência que o Soares tinha, embora tenham contratado outro grande jogador [Rafael Martins]. O Soares fazia toda a diferença, o que talvez explique o facto de estarem há três jogos sem marcar. Ainda assim, têm Marega, Raphinha, Hernâni, Hurtado. São jogadores com muita qualidade, que podem fazer golos de um momento para o outro", referiu.Por outro lado, Quim Machado confirmou as ausências dos lesionados Diogo Viana e Rosell, além do castigado João Diogo: "São jogadores que nos fazem falta, num plantel que não é tão vasto quanto isso."Belenenses, 12.º classificado com 25 pontos, e Vitória de Guimarães, 5.º com 35, jogam no domingo, a partir das 18H, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

O treinador do Belenenses destacou este sábado o desempenho do V. Guimarães enquanto visitante e frisou que os 'azuis' terão de ser "equilibrados" para fazer face aos vimaranenses, na 22.ª jornada da Liga NOS. Quim Machado, que fazia a antevisão ao encontro de domingo, no Estádio do Restelo, recorreu à estatística do campeonato para salientar a qualidade do adversário, sobretudo fora da 'Cidade Berço'."O Vitória é a segunda equipa com mais vitórias e pontos fora de casa, tem jogadores rapidíssimos nas alas. É preciso ter grande concentração na perda de bola e estarmos equilibrados para não sermos surpreendidos no contra-ataque. Os números demonstram que é uma equipa temível fora de casa", afirmou, em conferência de imprensa.

Autor: Lusa