Continuar a ler

"Falhámos em dois lances, levámos dois golos. Sabíamos que a equipa deles era forte nas transições, nós trocámos bem a bola, mas infelizmente não conseguimos marcar", acrescentou, apontando já ao próximo encontro: "A nossa expectativa era termos o maior número de pontos possíveis. Temos apenas um, mas nada está perdido. Temos mais três jogos. Daqui a 15 dias temos um jogo em casa muito importante e acho que merecemos ganhar os três pontos".



Já João Aurélio mostrou-se resignado com a derrota mas não desiste de lutar pelo apuramento. "Antes de mais nada, faltou marcar mais que o adversário. Entrámos fortes no jogo, que era esse o objetivo para conquistar os três pontos. Marcámos e depois não conseguimos segurar a vantagem que tínhamos. Lutámos, fica a boa imagem da equipa. Vamos fazer tudo para conseguir os objetivos que ainda estão intactos", frisou.



"Visto que temos um ponto, o próximo encontro [receção ao Marselha] é o mais importante de todos. Se não conseguirmos os três pontos no próximo jogo, podemos atirar a toalha ao chão, porque matematicamente será quase impossível chegar lá. Viu-se a determinação da equipa do princípio ao fim. Marcámos um golo e depois fica o amargo por termos consentido dois golos à equipa adversária, que ditou a derrota. Mas temos de levantar a cabeça e seguir em frente", concluiu o jogador português. "Falhámos em dois lances, levámos dois golos. Sabíamos que a equipa deles era forte nas transições, nós trocámos bem a bola, mas infelizmente não conseguimos marcar", acrescentou, apontando já ao próximo encontro: "A nossa expectativa era termos o maior número de pontos possíveis. Temos apenas um, mas nada está perdido. Temos mais três jogos. Daqui a 15 dias temos um jogo em casa muito importante e acho que merecemos ganhar os três pontos".Já João Aurélio mostrou-se resignado com a derrota mas não desiste de lutar pelo apuramento. "Antes de mais nada, faltou marcar mais que o adversário. Entrámos fortes no jogo, que era esse o objetivo para conquistar os três pontos. Marcámos e depois não conseguimos segurar a vantagem que tínhamos. Lutámos, fica a boa imagem da equipa. Vamos fazer tudo para conseguir os objetivos que ainda estão intactos", frisou."Visto que temos um ponto, o próximo encontro [receção ao Marselha] é o mais importante de todos. Se não conseguirmos os três pontos no próximo jogo, podemos atirar a toalha ao chão, porque matematicamente será quase impossível chegar lá. Viu-se a determinação da equipa do princípio ao fim. Marcámos um golo e depois fica o amargo por termos consentido dois golos à equipa adversária, que ditou a derrota. Mas temos de levantar a cabeça e seguir em frente", concluiu o jogador português.

Rafael Martins até adiantou o Vitória de Guimarães em Marselha, mas o golo do avançado brasileiro não chegou para evitar mais uma derrota da turma minhota no Grupo I da Liga Europa, novamente por 2-1, à semelhança do que acontecera na Turquia, frente ao Konyaspor."Chegámos aqui a acreditar que conseguiríamos os três pontos. Entrámos determinados, acho que foi um jogo que terminou com o desejo de mais. Procurámos sempre fazer o segundo golo. Jogámos bem, na minha opinião. Acho que foi um resultado injusto", adiantou Rafael Martins, após a partida, em declarações à SIC Notícias.

Autor: Lusa