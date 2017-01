Rafael Martins está a um pequeno passo de se tornar jogador do Vitória. O ponta-de-lança acertou ontem a rescisão com o Levante e chega esta manhã a Portugal para assinar contrato com o emblema minhoto, restando apenas definir a duração do vínculo, que pode estender-se até 2020.

As negociações com o Levante já decorriam há cerca de uma semana com vista à saída, mas o acordo só foi celebrado na tarde de ontem, isto depois de na véspera o treinador López Moñiz já ter aberto a porta da saída ao brasileiro, desejando-lhe a maior sorte do mundo no seu novo clube. Ao que tudo indica, a quebra do vínculo não implicou qualquer custo, mas está previsto o pagamento de uma verba futura, dependente de objetivos desportivos.

No dia em que se confirmou a venda de Soares ao FC Porto, que renderá 3,5 milhões de euros à SAD do Vitória [ver mais informação na página 18], de Espanha chegaram também boas notícias, com a possibilidade de se resolver a questão da sucessão do brasileiro logo no dia seguinte à sua venda. Rafael Martins deve começar a trabalhar no complexo amanhã, procurando entrar nas opções de Pedro Martins para a próxima jornada, com o Marítimo. O agora ex-jogador do Levante chega a Guimarães após seis meses em que atuou em apenas 10 jogos, totalizando 489 minutos de utilização. Falta-lhe, portanto, ritmo competitivo, algo que ganhará com minutos dentro das quatro linhas. Sem Soares, a sua convocatória é um cenário provável caso a situação burocrática esteja resolvida em tempo útil.

Vontade de jogar

Confirmado o adeus ao Levante, Rafael Martins utilizou a sua página de Facebook para se dirigir aos adeptos do emblema de Valência e explicar a saída. "Espero que entendam a minha decisão: quero jogar e voltar a sentir-se protagonista", escreveu o dianteiro, que espera voltar à cidade no final da época para festejar a subida de divisão: "Sinto que não devolvi todo o vosso apoio com golos, que é o que sei fazer melhor. (...) Isto não é uma despedida. Voltarei ao estádio no futuro, espero que cedo, para poder celebrar uma subida que sentirei como minha."