Rafael Martins já está em Portugal para assinar pelo V. Guimarães. O sucessor de Soares aterrou esta manhã no Porto e dirigiu-se imediatamente para Guimarães, onde vai realizar os habituais exames médicos e rubricar a sua ligação aos minhotos.Em declarações exclusivas a, Rafael Martins não escondeu a felicidade por estar de volta ao futebol português e por chegar a "um clube grande" como o Vitória."Passei dois anos maravilhosos cá e espero voltar a ser feliz. Tive várias propostas, mas o projeto do Vitória encantou-me. Estou num clube grande e não pensei duas vezes quando recebi a proposta", assumiu o ex-jogador do Levante, que apenas promete muito trabalho e dedicação: "Não tenho uma meta de golos, mas posso garantir que vou trabalhar muito todos os dias para dar alegrias aos adeptos. Espero ser mais um a ajudar o clube a conseguir o objetivo de chegar as competições europeias."

Autor: José Miguel Machado