O Vitória tem de vencer em Salzburgo para manter vivas as esperanças de apuramento para os 16 avos da Liga Europa, e para isso conta com a inspiração de Rafael Martins para marcar golos. O ponta-de-lança reencontrou-se com as balizas nos últimos tempos, depois de um início de época complicado, e garante que o grupo está focado e empenhado em surpreender a formação austríaca."O grupo está muito confiante. É um jogo importante para nós, mas também para eles. A nossa intenção é fazer um grande jogo e ganhar. Não tememos ninguém. Viemos cá para fazer um grande jogo, frente a uma equipa que está sem perder há muito tempo. Sabemos das qualidades deles, são uma equipa que gosta de ter bola e controlar os jogos. Mas nós também temos armas e esperamos fazer um grande jogo e sair daqui com os três pontos", avisou.Rafael Martins leva cinco golos marcados esta época, todos nos últimos oito jogos, e admite que a única coisa que mudou foi a confiança. "Passa-se o mesmo com todos os avançados. Quanto começam a marcar ganham confiança e as coisas saem melhor. Foi o que aconteceu comigo. O mais importante é continuar a trabalhar desta forma, pois só assim poderei ajudar o Vitória a conquistar os seus objetivos", referiu.