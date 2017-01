Rafael Martins é o escolhido pela SAD do Vitória para render Soares. O ponta-de-lança brasileiro tem tudo acertado com os minhotos e, nesta altura, falta apenas acertar os últimos pormenores da rescisão com o Levante.O ex-jogador do Moreirense vai regressar ao Minho para jogar ao serviço do Vitória, devendo assinar um contrato de três anos com a formação orientada por Pedro Martins. Em Portugal, Rafael Martins tem 35 golos marcados em 65 jogos, por V. Setúbal e Moreirense.

Autor: José Miguel Machado