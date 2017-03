Continuar a ler

"O primeiro aspeto, e o mais importante, foi a adaptação. O Rafael chegou com o barco a meio da viagem e é fácil perceber que, por muita qualidade que tenha, precisa de se identificar com o balneário, a cidade, o clube e a realidade competitiva em que está inserido", atirou o agora treinador do Aves, para logo de seguida contextualizar a situação: "O segundo dado, e não menos importante, está relacionado com a obrigatoriedade de gerir a pressão de substituir Soares, que é o avançado revelação do campeonato."Pontos aos quais José Mota juntou, como terceiro argumento, a disponibilidade física que a 1ª Liga exige. "Não jogou com regularidade no Levante e precisou de algum tempo para adquirir o ritmo ideal, pelo que agora, com os índices de confiança reforçados, está pronto a explodir", concluiu.