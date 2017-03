Continuar a ler

"Não podemos esconder que quando estamos tão próximos do quarto classificado temos ambições. Temos de fazer por merecer. O nosso objetivo sempre foram as competições europeias, o quarto lugar pode dar-nos uma vaga direta. Se isso estiver ao nosso alcance, vamos em busca. Temos as condições para isso, respeitando os adversários", disse, minutos antes do treino da manhã, no complexo desportivo do clube.Rafael Miranda salientou que é "fundamental" para as "aspirações" dos minhotos alcançar "seis pontos" nos dois jogos seguidos em casa que se avizinham, frente ao, da 25.ª jornada, e ao, da 26.ª, acrescentando que o Vitória precisa de melhorar o registo a jogar em Guimarães - 16 pontos conquistados em 33 possíveis.O médio regressou à competição no empate da jornada anterior, na casa do(1-1), após uma paragem de mais de dois meses, devido a uma "entorse grave", e, apesar de não estar ainda como "estava antes da lesão", assumiu que é mais uma "opção" para o treinador Pedro Martins, apesar do "bom trabalho" de Zungu e de Celis no setor."Para o tempo que o mister achar que eu posso colaborar, seja de início, seja os 10 minutos finais, estou preparado", afirmou.