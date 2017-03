Continuar a ler

Rafael Miranda substituiu o lateral-esquerdo Rúben Ferreira, que começou a época a titular, mas perdeu esse estatuto para Konan, após ter sido expulso no empate frente ao Desportivo de Chaves (1-1), da 12.ª jornada.O técnico vitoriano anunciou na conferência de antevisão ao duelo com os leões que todos os jogadores estão a 100%, podendo voltar a contar com Raphinha em jogos da liga NOS, após o extremo ter cumprido castigo na ronda anterior, com o Moreirense (o Vitória venceu 1-0).O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 39 pontos, desloca-se ao reduto do Sporting, terceiro, com 47, pelas 20H15 de domingo, em jogo arbitrado por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.Douglas e Miguel Silva.Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique, Moreno, Prince e Konan.Rafael Miranda, Zungu, Celis, João Aurélio e Tozé.Hurtado, Hernâni, Sturgeon, Marega, Raphinha, Texeira e Rafael Martins.