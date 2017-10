Continuar a ler

Regressa a base



Pedro Martins vai recuperar a base do Vitória para Marselha, chamando vários jogadores que não foram utilizados na Taça: Marcos Valente, Jubal, Konan, Celis, Wakaso, Raphinha e Heldon. Sangue fresco para uma jornada decisiva nas contas vimaranenses. Refira-se que Douglas e Pedro Henrique estão lesionados, ao passo que Xande Silva e Vigário trabalharam condicionados.



O jogo de quinta-feira será arbitrado pelo sueco Stefan Johannesson.

Em Guimarães continua a pairar a dúvida relacionada com a condição física de Paolo Hurtado, que se lesionou durante a última presença na seleção do Peru. O camisola 16 ainda trabalha de forma condicionada, na esperança de poder recuperar para o encontro desta quinta-feira, em Marselha. Mas há um plano alternativo que estará a ser preparado pelo técnico do Vitória, Pedro Martins, e que poderá muito bem ser aplicado nesta 3ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. E isso passa pela entrada de Francisco Ramos no onze.Esta possibilidade ganha força não só atendendo às limitações físicas de Hurtado, mas também ao facto de o próprio Francisco Ramos ter sido poupado do desafio da Taça de Portugal, na Vidigueira. O médio, recorde-se, foi titular nos dois jogos precedentes – Belenenses e Feirense – e na posição que habitualmente pertence ao jogador peruano; daí que Francisco Ramos será conhecedor das rotinas de quem atua naquela posição.

Autor: André Gonçalves