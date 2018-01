Depois de mais de um mês de ausência, Pedro Henrique voltou aos convocados na visita a Chaves e deve integrar o onze que vai defrontar o Estoril no próximo domingo. Um regresso em boa altura e que Pedro Martins espera que traga solidez a um sector defensivo completamente à nora nos últimos jogos.Curiosamente (ou não), o último jogo do central coincidiu com o último triunfo e com o último jogo em que o Vitória conseguiu deixar a sua baliza a zeros. Foi no passado dia 11 de dezembro, altura em que os minhotos venceram em casa o Feirense, com um golo solitário de Hélder Ferreira. De então para cá, seis jogos, cinco derrotas, um empate e... 18 golos sofridos. É urgente pôr fim a esta série negra e Pedro Henrique pode acrescentar a consistência que tem faltado ao sector mais recuado.Numa época em que tem sido afetado por diversas lesões, os números do central provam que quando está disponível e em campo, a equipa tem melhores resultados. A nível de golos sofridos, a média com ele é de 1,57 por jogo, ao passo que sem ele a média aumenta para 2,17. Um Pedro Henrique saudável pode ser a chave para a retoma.

Autor: José Miguel Machado