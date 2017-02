Continuar a ler

Já o médio ganês Bernard, titular nos últimos três encontros do campeonato, vai estar ausente da partida no Estádio do Restelo, após ter visto o quinto cartão amarelo no jogo anterior, tal como Joseph, preterido da lista, após ter sido convocado para os últimos quatro jogos.



Rafael Miranda, outro médio do plantel, continua de fora dos convocados, apesar de ter começado a treinar em pleno com o restante plantel na semana de preparação para o duelo com a equipa da Cruz de Cristo.



O Vitória Guimarães, quinto classificado com 35 pontos, desloca-se ao terreno do Belenenses, 12.º com 25, no domingo, pelas 18 horas, em jogo que vai ser arbitrado por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Douglas e Miguel Silva;



Defesas: Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique, Moreno, Prince, Konan e Rúben Ferreira;



Médios: Zungu, Celis, João Aurélio e Tozé;



Os avançados Marega e Hernâni integraram este sábado a lista de 20 jogadores do Vitória Guimarães escolhidos pelo treinador Pedro Martins para o encontro com o Belenenses, da 22.ª jornada da Liga NOS, no domingo.Ausentes do encontro da última jornada com o FC Porto (derrota por 2-0), por estarem cedidos ao emblema vitoriano pelos dragões, Marega, melhor marcador da equipa, com 10 golos em 16 jogos, e Hernâni, com cinco golos em 20, são mais duas opções para um setor em que Pedro Martins conta ainda com Hurtado, Sturgeon, Raphinha, Rafael Martins e Texeira.

Autor: Lusa