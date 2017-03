Na ressaca do empate a três golos com o Estoril, reina em Guimarães o sentimento de revolta. No olho do furacão está Tiago Martins, que, no espaço de pouco mais de um ano, deixou os vitorianos com razões de queixa pela terceira vez. Na época passada, a expulsão de Josué no empate com o Sporting e a arbitragem na derrota por 3-0 com o Marítimo também foram alvo de críticas por parte dos responsáveis do clube. Desta vez, são as expulsões de Rafael Miranda e de Tozé que surgem como argumento contra o árbitro de Lisboa, isto num jogo em que o Vitória, em caso de triunfo, se colava ao Sp. Braga no 4º lugar.

Esta ambição de terminar no posto imediatamente a seguir ao pódio assumida publicamente apenas no final do jogo com o Estoril, onde Júlio Mendes deu voz ao grupo e avisou que "o Vitória vai continuar a lutar pelo 4º lugar na Liga e por estar na final do Jamor", algo que fará, "se for preciso, contra tudo e contra todos". Uma declaração contundente do presidente, que exige garra e demonstra o tal sentimento de revolta que impera no grupo depois do duelo de domingo. Aliás, foram vários os jogadores que mostraram esse mesmo sentimento através das redes sociais, acrescentando, contudo, que a união saiu fortalecida com aquilo que consideram um travão na ambição de ser quarto. Uma coisa é certa, a nove jornadas do final do campeonato, o Vitória segue vivo na luta pelo 4º posto e, ao contrário do que era público desde o início da época, isso agora virou um objetivo assumido.

Autor: José Miguel Machado