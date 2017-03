Continuar a ler

Ricardo Soares lamentou principalmente a ineficácia da sua equipa. "Nós vimos de um jogo com grande intensidade, contra uma equipa forte, em que tornámos a ter falta de eficácia. Isso paga-se caro. Hoje, não estávamos na plenitude das capacidades físicas. Notou-se num ou noutro elemento do Desportivo que faltou alguma frescura. Isso reflete-se nas tomadas de decisão e em alguma falta de eficácia que tivemos", acrescentou.E apesar de ter havido alguns lances polémicos, designadamente na área do Vitória, o técnico do Chaves preferiu não entrar pelo caminho das críticas. "Não vou falar do trabalho do árbitro. Espero contribuir para que haja mais paz para as pessoas que têm o poder. Cabe-lhes a eles decidir os lances difíceis e polémicos. Eu quero contribuir para que possam desempenhar as suas funções com categoria e a que o futebol possa ser cada vez melhor. Sei que ele estava para fazer o melhor trabalho. Não sei se o fez. O Bruno Esteves é um bom árbitro", frisou.Ricardo Soares deixou ainda um agradecimento aos adeptos que estiveram no D. Afonso Henriques. "Tenho de dar uma palavra aos valentes transmontanos que aqui se deslocaram e apoiaram incondicionalmente a equipa. Quero dizer-lhes que isto ainda está na primeira parte. Acredito que podemos dar a volta à situação. Quem produziu o futebol que produziu hoje, lutou da forma que todos viram. O Guimarães é uma excelente equipa, tem um bom treinador, mas hoje o futebol não foi justo. Noutras alturas, as minhas equipas vão ganhar a produzir muito menos", concluiu.