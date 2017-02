Continuar a ler

O técnico do emblema azul-grená frisou que quer chegar à final da prova, estando os índices de motivação no pico."Quase toda a gente sonha atingir o Jamor. Em 100 pessoas envolvidas no futebol as 100 querem chegar à final", considerou.Ricardo Soares realçou que não diferencia jogos, nem adversários, por isso, os seus jogadores jogam sempre no limite, tendo agora a oportunidade de ficar na história.Antevendo um "grande jogo", o treinador salientou que as duas massas associativas são fantásticas e apaixonadas pelos clubes e pelas cidades, por isso, antevê um "bom espetáculo" de futebol.Apelando ao apoio dos adeptos, Ricardo Soares lembrou que o Desportivo de Chaves não representa apenas uma cidade, mas toda a região de Trás-os-Montes, sublinhando a importância de "em conjunto" atingirem a final.O capitão da equipa, Nélson Lenho, reforçou o apelo do timoneiro, sustentando que o clube é de uma região, sendo essencial a ajuda de todos."Não é só a cidade de Chaves, há toda uma região a apoiar este clube e queremos que assim continue", vincou.Para o jogo, o defesa entendeu ser importante a equipa estar focada em passar a eliminatória, sendo desejo e ambição de todos ganhar frente aos vimaranenses.O Desportivo de Chaves visita o Vitória de Guimarães na quarta-feira, pelas 20:15, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, jogo com arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.