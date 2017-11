Continuar a ler

O jogador que reforçou a turma minhota no começo desta época substituiu Junior Tallo, ponta de lança costa-marfinense que não está inscrito na Liga Europa, apesar de ter sido titular no último jogo da I Liga, frente ao Desportivo das Aves (triunfo vitoriano por 3-1).



Também o peruano Hurtado vai poder defrontar pela primeira vez a formação gaulesa, depois de ter falhado a deslocação ao reduto do Marselha.



Já o guarda-redes Douglas, o central Pedro Henrique e o lateral-esquerdo Vigário continuam indisponíveis nos vimaranenses, devido a lesão.



O jogo entre Vitória de Guimarães, quarto classificado, com um ponto, e o Marselha, segundo, com seis, começa às 20:05 de quinta-feira, no estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de Tamás Bognar, da Hungria.



Lista de 20 convocados:



- Guarda-redes: Miguel Silva e Miguel Oliveira.



- Defesas: João Aurélio, Victor Garcia, Jubal, Moreno, Marcos Valente e Konan.



- Médios: Wakaso, Rafael Miranda, Celis, Francisco Ramos e Hurtado.



A entrada do extremo Rincón para o lugar do avançado Junior Tallo é a única alteração nos convocados do V. Guimarães para o jogo com o Marselha, da quarta jornada do Grupo I da Liga Europa.O ala colombiano, de 24 anos, com um golo em cinco jogos oficiais até agora pelos vitorianos, regressa às opções do treinador Pedro Martins, depois de ter sido chamado pela última vez para o jogo com os franceses no Vélodrome, em outubro (a equipa portuguesa perdeu por 2-1).

Autor: Lusa