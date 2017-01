Mais do que assinalar o marco dos 200 jogos do técnico Pedro Martins na 1ª Liga, a receção ao Benfica apresenta-se como um desafio crucial para o objetivo do Vitória de superar o máximo histórico dos 34 pontos conquistados durante a primeira volta da época 2014/15, ainda com Rui Vitória, agora rival, ao comando.

Uma partida estratégica que o treinador dos minhotos está a preparar com a esperada rotação de jogadores relativamente ao último encontro, frente ao Paços de Ferreira, para a Taça CTT, e onde apenas o extremo Raphinha parece destacar-se com a continuidade assegurada no onze.

Contas feitas, e uma vez que o médio Rafael Miranda voltou a treinar-se condicionado e dificilmente recuperará da lesão num joelho a tempo de entrar na equação para este jogo com os encarnados, tudo indica que o responsável vitoriano deverá apostar precisamente na mesma estrutura que trouxe os três pontos de Arouca, na última jornada, com um triunfo suado pela margem mínima. Ou seja, com João Aurélio, João Pedro e Bernard no miolo. Nesse duelo, o golo solitário de Hernâni foi decisivo. Curiosamente, a entrada do extremo é a única novidade que o técnico Pedro Martins vai promover na equipa relativamente à estrutura inicial frente aos arouquenses. Uma decisão que está umbilicalmente ligada à ausência forçada do goleador Marega, que já seguiu para integrar o estágio do Mali tendo em vista a participação na fase final da CAN.

Autor: Pedro Malacó