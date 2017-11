Continuar a ler

"Não pude assistir aos acontecimentos no início do jogo. Depois, acabei por obter informações do que se passou [entre adeptos e jogadores]. Agradecemos aos nossos adeptos por terem vindo de tão longe dar-nos este apoio. Mas, entre os nossos adeptos, estava um pseudoadepto com insultos para o Patrice Evra. Isso não desculpa que o nosso jogador não deva reagir a isso. É uma atitude inadmissível. Um jogador com tanta experiência não pode responder a este tipo de provocações""Ficámos logo com um a menos antes de começar o jogo, com um a menos no banco, que vai faltar para o próximo jogo, com o Konyaspor. Neste caso, foram até duas expulsões. A segunda expulsão penso que é uma decisão errada do árbitro. Queríamos repor a bola e dá-la ao Vitória, o Vitória reiniciou logo o jogo e provocou o segundo amarelo. Não foi uma noite positiva""Não demonstrámos nem a eficácia nem a agressividade necessárias no último terço para criar uma verdadeira ameaça ao Vitória. Estivemos a circular a bola, mas não como eu queria. Depois, num jogo que hipoteticamente era para ficar 0-0, sofremos um golo e não conseguimos reagir. Já nos tinha acontecido isto em Salzburgo [derrota por 1-0] e voltou a repetir-se aqui."