"Vamos na quarta jornada de um minicampeonato a seis jornadas. Se amanhã ganharmos, damos um passo importante para a qualificação para a próxima fase. Viemos com o objetivo de ganhar", salientou, na antevisão ao jogo agendado para quinta-feira, no estádio D. Afonso Henriques.O Vitória de Guimarães, para Rudi Garcia, é uma "equipa muito boa", que conta com jogadores perigosos no ataque, como Héldon e Raphinha, e, nas primeiras três rondas, proporcionou jogos "bem disputados e de resultado incerto", tendo mesmo sido superior na primeira meia hora do jogo no Vélodrome."Nos primeiros 30 minutos, surpreenderam-nos e foram superiores. Foi preciso um Marselha muito forte para dar a volta ao resultado e chegar à vitória nos últimos 15 minutos. Se amanhã queremos levar daqui a vitória, precisamos de estar no nosso melhor", comentou.O treinador disse já saber cinco dos 11 jogadores que serão titulares frente aos vitorianos e referiu que, em todos os jogos, precisa de dar minutos a "jogadores com menos rodagem", até porque a equipa, neste mês, vai entrar numa outra competição, a Taça da Liga francesa.Questionado sobre o ambiente adverso que os adeptos do Vitória podem proporcionar aos seus jogadores, Rudi Garcia disse, apesar de se esperar uma casa entre as 10 e as 15 mil pessoas, estar ciente da situação, até por já ter conversado com o defesa Rolando e o avançado Mitroglou.O técnico falou ainda do ponta de lança grego, que se transferiu no início desta época do Benfica para o Marselha. Autor de 52 golos em duas épocas, Mitroglou apontou apenas um golo em quatro jogos, mas Rudi Garcia e pediu "paciência" e sublinhou que o grego "está a regressar de uma lesão e a adaptar-se ao campeonato francês".Com apenas uma derrota nos últimos nove jogos, precisamente para a Liga Europa, frente aos austríacos do Salzburgo (1-0), na segunda jornada do grupo, em 28 de setembro, o Marselha apenas não vai poder contar com o médio-ofensivo Dmitri Payet na deslocação a Guimarães, lesionado na coxa.O lateral-esquerdo Jordan Amavi, também presente na conferência de imprensa, disse que o Marselha está "confiante para ganhar o jogo" e "resolver o mais rapidamente possível" a qualificação para os 16 avos de final.O Marselha, segundo classificado do grupo I com três pontos, defronta o Vitória de Guimarães, quarto e último com um, pelas 20:05 de quinta-feira, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo que será arbitrado por Tamás Bognar, da Hungria.