Entretanto, e no meio da agitação causada pela sucessão técnica, hoje é dia de entrega de listas para as eleições do dia 24 de março. O ‘Contigo Vitória’, de Júlio Mendes, apresenta a sua documentação ao final da manhã. O ‘Novo Vitória’, de Júlio Vieira de Castro, cumpre a formalidade às 18 horas. O processo eleitoral está a ser conduzido pelo sócio do clube e antigo dirigente, Pedro Xavier.Luís Castro esteve nos planos para render Pedro Martins no final da época passada, caso este tivesse encontrado quem pagasse a sua cláusula de rescisão. Agora, porém, está preso ao Chaves até 2019 e a três pontos da Europa, tendo, sabe ‘Record’, a SAD flaviense garantia do absoluto compromisso do técnico com o projeto. Miguel Leal, em alta no Arouca, é outro nome estimado, mas a obsessão de Carlos Pinho pela subida bloqueia a saída.