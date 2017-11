Atualmente últimos colocados do Grupo I, com 4 pontos, os vitorianos têm de vencer na última ronda, frente ao Konyaspor, e esperar que o Marselha seja derrotado em casa pelo Salzburgo. Nesse caso, ambas as equipas fecham a fase de grupos com 7 pontos, sendo a vantagem no confronto direto dos minhotos.



Qualquer outro resultado em Marselha, independentemente daquilo que o Vitória faça ante os turcos - até pode vencer de goleada -... atira a equipa de Pedro Martins para fora de prova.

Derrotado esta quinta-feira em casa do RB Salzburgo, por 3-0 , o V. Guimarães ainda não está arredado da possibilidade de seguir em frente na Liga Europa, ainda que a missão seja algo complicada.

Autor: Fábio Lima