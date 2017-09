Continuar a ler

Ora, o central do V. Guimarães, que fica afastado da visita ao Restelo, tem uma pena mais leve do que a de Zainadine - falha a receção ao Benfica e a 3.ª eliminatória da Taça caso o jogo seja na data prevista - devido à atenuante que consta na alínea d) do ponto 1 do 55.º artigo do Regulamento Disciplinar da Liga. Em causa está o facto de o brasileiro ter reagido a uma provocação.



Zainadine foi suspenso por dois jogos, enquanto Jubal vai ficar um encontro de castigo, na sequência da discussão entre os dois jogadores durante o V. Guimarães-Marítimo. Fábio Veríssimo estava perto dos defesas quando estes trocaram palavras azedas e não gostou do teor da conversa, dando ordem de expulsão imediata aos dois.Como se pode ler no relatório do árbitro da AF Leiria, Zainadine correu desde a área até ao meio-campo, quando Ricardo Valente estava a ser assistido, e iniciou a discussão. "És um filho da p... do c.... Vai para a p... da tua mãe. Quem pensas que és tu, palhaço?", disse o defesa moçambicano. Logo de seguida, Jubal respondeu. "Vai para a p... que te pariu, seu filho de uma p.... Vou-te f..., c...", pode ler-se.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto