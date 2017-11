O jogo com o Feirense voltou a provar que Raphinha é o grande destaque da temporada do Vitória. Uma assistência para Heldon e um golo de levantar o estádio bastaram para que os minhotos seguissem em frente na Taça, interrompendo uma fase complicada, com duas derrotas consecutivas. Segue-se uma deslocação decisiva a Salzburgo, a contar para a Liga Europa, que oferece ao extremo a possibilidade de se mostrar num palco onde, até agora, não tem sido muito feliz.

Com nove golos apontados em 19 jogos disputados esta época, Raphinha apenas não marcou na Liga Europa, apesar de ter sido titular nos quatro encontros realizados até ao momento. Frente ao RB Salzburgo, na quinta-feira, o Vitória precisa do melhor Raphinha para manter intactas as esperanças de apuramento para os 16-avos-de-final da prova. É o momento ideal para o brasileiro, de 22 anos, dar o passo que lhe falta e mostrar à Europa aquilo que tem feito nas competições internas.

Depois de na época passada ter vivido na sombra de Marega e Hernâni, Raphinha passou a assumir o papel principal com a saída dos dois extremos para o FC Porto. As boas exibições não têm passado despercebidas aos clubes de maior dimensão e a SAD do Vitória já recebeu algumas abordagens para vender o jogador. Mesmo assim, a intenção é segurá-lo pelo menos até ao fim da época, até porque sem ele o ataque perdia grande parte da magia.

Autor: José Miguel Machado