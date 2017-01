Continuar a ler

Desejo



Em Guimarães desde o início da época, Soares cedo se tornou um dos jogadores favoritos dos adeptos. Os oito golos marcados ajudaram a cimentar esta relação, mas é o seu espírito de entrega que mais encanta as bancadas do D. Afonso Henriques, onde já não deve voltar a atuar. Mas, na Covilhã, o seu desejo é 'oferecer' o apuramento para as meias-finais da Taça.

De partida para a China, onde vai, ao que tudo indica, representar o Henan Jianye, Soares ainda vai ter a oportunidade de vestir a camisola do Vitória pelo menos mais uma vez. Record sabe que Pedro Martins conta com o ponta-de-lança para o jogo da Taça de Portugal, com o Sp. Covilhã, na quarta-feira, devendo ser aí que faz a despedida. Os responsáveis do Vitórias têm ainda alguma esperança de que o brasileiro possa ser opção para o próximo jogo do campeonato, que é em Braga. Um cenário que, contudo, é pouco provável.O negócio entre o Vitória e o Henan Jianye está acertado desde a passada sexta-feira e falta apenas que Soares viaje para a China de forma a realizar os habituais exames médicos e assinar o contrato. Os minhotos detêm 50% dos direitos económicos do ponta-de-lança, com o resto a pertencer ao Centro Sportivo Paraibano. Apesar de ainda não serem conhecidos os valores finais do negócio, é seguro dizer que vão entrar muitos milhões nos cofres do Vitória. Até porque de outra forma, Soares não sairia nesta janela de mercado.

Autor: José Miguel Machado