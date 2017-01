Continuar a ler

Neste momento, só a investida de última hora de um grande do futebol português poderia mudar o destino de Soares. Todavia, face aos valores que estão em cima da mesa, na ordem dos 7 milhões de euros, mesmo esse cenário afigura-se como complicado.



Welthon na mira



Está iminente a saída de Soares para o futebol chinês. Apesar das dúvidas que se levantaram a esse respeito, o brasileiro ainda deve jogar hoje, contra o Feirense, fazendo de imediato as malas para rumar ao Henan Jianye. O processo negocial conheceu um grande desenvolvimento na manhã de ontem, na sequência de uma reunião entre o antigo jogador e agora empresário Deco com o presidente Júlio Mendes e o administrador Armando Marques.O próprio Soares acabou por ser chamado à SAD, tendo tomado conhecimento da oficialização de uma proposta que, mesmo não atingindo os 10 milhões de euros desejados pelo V. Guimarães, permitirá um encaixe de vulto. Os minhotos detêm 50% dos direitos económicos do ponta-de-lança, cabendo o resto ao Centro Sportivo Paraibano. Júlio Mendes estava disposto a investir para aumentar a participação do Vitória na propriedade do passe, mas a força dos milhões da China pesou mais.

Autores: Vítor Pinto e Bruno Freitas