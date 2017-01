Só perto da hora do jogo haverá certezas, mas por agora Soares encontra-se em dúvida para o duelo decisivo com o Benfica. O ponta-de-lança tem apresentado dores na zona das costelas, que surgiram depois de um lance disputado com Lindelöf que até deu origem ao segundo golo do Benfica no passado sábado. Apesar de ter aguentado até ao final dessa partida, Soares fê-lo em esforço e não conseguiu treinar-se com os colegas na sessão de ontem, tendo feito depois um exame para avaliar a gravidade da lesão.

O Vitória divulgou uma lista de 20 convocados, onde consta o nome de Soares, não sendo isso, contudo, garantia de que o brasileiro vá estar em condições de dar o seu contributo à equipa. Os responsáveis médicos do clube acreditam que a evolução do jogador será positiva, pelo que está em aberto a sua recuperação a tempo de manter o seu posto no onze.

