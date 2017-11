O surpreendente acordo de cavalheiros definido no início da época entre o Vitória e Paolo Hurtado, e que o treinador Pedro Martins revelou no final da receção ao Benfica, também vai limitar a estratégia que os minhotos vão apresentar nos jogos frente à Oliveirense e Feirense a contar para a Taça CTT e Taça de Portugal, respetivamente.

Tudo porque o criativo foi convocado pelo selecionador Ricardo Gareca para os dois jogos do playoff de acesso à fase final do Mundial de 2018 que o Peru vai realizar frente à Nova Zelândia nos dias 11 e 16 de novembro.

Contas feitas, o Vitória recebe a Oliveirense no próximo sábado e disputa a 4ª eliminatória da Taça de Portugal no dia 19 de novembro, pelo que Pedro Martins terá, obrigatoriamente, de encontrar uma alternativa estratégica para colmatar a influência que o internacional peruano exerce na manobra da equipa.

Ambição reforçada

A ausência de Hurtado nas opções frente aos encarnados apanhou o universo vitoriano de surpresa, até porque no mesmo dia o seu compatriota André Carrilo jogou pelo Watford e Renato Tapia pelo Feyenoord. Contudo, a decisão de não despender energias terá partido do próprio Paolo Hurtado e estará relacionada com o seu estatuto no seio da seleção e a oportunidade de ser titular pelo Peru por força da suspensão de 30 dias que foi aplicada a Guerrero após o controlo antidoping em que o avançado do Flamengo acusou positivo depois do jogo frente à Argentina. Hurtado foi utilizado com frequência na fase de qualificação e até foi graças a um golo da sua autoria que o Peru ganhou no Equador (2-1), mas a verdade é que a última vez que o avançado foi titular aconteceu há quase dois anos, a 18 de novembro de 2015, frente ao Brasil.