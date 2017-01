Continuar a ler

20h32 - Vitória merecida do 5.º classificado da Liga NOS, numa partida em que apenas sentiu algumas dificuldades nos primeiros 15 minutos da etapa complementar. Nessa fase, a formação serrana demonstrou alma, empenho, atitude e até alguma criatividade, mas faltou-lhe pragmatismo. Algo que os vimaranenses também não conseguiram encontrar no primeiro tempo, mas demonstraram ao minuto 80, quando Hernâni transformou em golo a superioridade da equipa visitante.20h25 - Manuel Oliveira apita pela última vez no Estádio Municipal da Covilhã.90'+5 - Na transformação de um livre direto, próximo da linha limite da grande área, Erivelto obriga Miguel Silva a voar, para evitar o golo da igualdade.90'+3 - Pedro Martins gasta mais alguns segundos, esgotando a última substituição.entra para o lugar de Hurtado.90' - Sp. Covilhã tem, para tentar levar o encontro para prolongamento.90' - Serranos esgotam as substituições. Sai Filipe Chaby. Entra88' - Substituição no V. Guimarães. Sai o autor do golo que vai dando vantagem à equipa de Pedro Martins, Hernâni, entando para o seu lugar,83' - Numa fase em que Miguel Silva está no chão, a ser assistido pela equipa médica do V. Guimarães, Filipe Gouveia faz nova alteração. Tira um lateral, Gilberto, e lança um atacante,79' -Afinal, o cenário de prolongamento volta a ficar mais distante. Por culpa de Hernâni, que correspondeu com uma excelente receção e um potente disparo ao fantástico cruzamento de Bruno Gaspar. O V. Guimarães está na frente do marcador.78' - A temperatura já atingiu ose o cenário de um prolongamento parece cada vez mais real.76' - Cartão amarelo para, por travar à margem da lei uma jogada prometedora conduzida por Filipe Chaby.76' - Remate frouxo depara defesa fácil de Miguel Silva.72' -tem espaço e tempo para visar a baliza do Sp. Covilhã, mas desequilibra-se e faz um disparo completamente desenquadrado com a baliza.70' - É seguramente a substituição mais aplaudida da noite., que há duas temporadas se sagrou melhor marcador da 2.ª Liga volta a vestir a camisola do Sp. Covilhã em jogos oficiais. O sacrificado foi Pintassilgo.69' - Respondem os visitantes, com um remate de meia distância de, para defesa segura de Ígor Rodrigues.68' - Remate espontâneo de, para defesa atenta do guardião do V. Guimarães.64' - Entre os centrais,tenta emendar de cabeça o bom cruzamento de Joel. A bola saiu por alto, por cima da barra da baliza defendida por Miguel Silva.58' - Primeira alteração na equipa do V. Guimarães.entra para o lugar de João Aurélio.56' -ensaia o remate de muito longe, de pé direito, tentando surpreender, mas a bola ressalta no corpo de um defensor vimaranense.51' - Cartão amarelo para, por carga sobre Hernâni.49' - Remate de pé direito de, bloqueado por Zungu.48' Cartão amarelo para, por entrada dura sobre o maliano Djikiné.19h34 -19h33 - Com, as equipas regressam dos balneários para tentar desfazer a igualdade e garantir presença nas meias-finais da Taça de Portugal.19h19 - Primeira parte sem golos, com a equipa de Pedro Martins a dever a si própria e às centenas de adeptos que a acompanharam desde a cidade-berço pelo menos um golo, vantagem que já justificava, dado o domínio e as oportunidades criadas durante os primeiros 45.19h18 -45' - Manuel Oliveira dá maisde compensação.45' - Remate acrobático de- num excelente pormenor técnico - a fazer passar o esférico por cima da barra da baliza do Sp. Covilhã.41' - Grande oportunidade para o V. Guimarães. Livre direto em zona frontal, convertido de pé esquerdo por, com a bola a passar pela barreira do Sp. Covilhã e a obrigar o guardião Ígor Rodrigues a uma defesa de recurso, para a frente... Na recarga, sem qualquer tipo de oposição, Hernâni acertou no poste esquerdo da baliza do conjunto treinado por Filipe Gouveia.39' - Remate fortíssimo, de pé esquerdo, de, ao lado da baliza defendida por Ígor Rodrigues.34' - Canto do lado esquerdo, transformado por Raphinha, coma saltar com Ígor Rodrigues e o Manuel Oliveira a assinalar falta do defensor vimaranense.32' -parece não estar em condições de continuar em jogo. Está no chão, a receber assistência da equipa médica do Sp. Covilhã.29' - Na sequência de um pontapé de canto, do lado direito, convertido por Chaby, remate de 'ressaca' de, em zona frontal, de pé direito... para as nuvens.25' - Novo livre lateral para Hernâni, no lado direito, desta feita com um passe denunciado para as mãos do guarda-redes20' - Em zona frontal,tenta o primeiro remate à baliza de Miguel Silva, mas a bola esbarra na cortina defensiva vimaranense.17' - Livre lateral convertido por Hernâni, coma surgir em boa posição e a cabecear ao lado.14' - Partida reatada, com os jogadores do Sp. Covilhã a devolverem oao adversário.13' - Encontro interrompido, para quepossa ser assistido, na sequência de um alívio de Pedro Henrique, que lhe acertou em cheio na cabeça.9' -ensaia o remate, de pé direito, contra a muralha defensiva do Sp. Covilhã.7' - Novo canto para os vimaranenses. Agora à esquerda, de novo convertido por. A defesa da casa volta a afastar.5' - Remate de, sobre a barra da baliza da equipa serrana.3' - Pontapé de canto do lado direito favorável ao V. Guimarães. Converte. Afasta a defesa do Sp. Covilhã.18h31 -18h29 - Estão 5 graus centígrados na Covilhã. Oserá um adversário a ter conta.18h25 -, por seu turno, apostará na seguinte equipa inicial: Miguel Silva; Bruno Gaspar, Pedro Henrique, Josué e Konan; Zungu e João Aurélio; Hernâni, Hurtado e Raphina; Soares.18h24 - Assim,fará alinhar: Igor Rodrigues; Gilberto, Zarabi, Joel e Mike; Djikiné e Medarious; Diarra, Chaby e Pintassilgo; Harramiz.18h24 - Já são conhecidos os onzes iniciais de Sp. Covilhã e V. Guimarães.17h50 -: Miguel Silva; Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique e Konan; Bernard e João Pedro; Hernâni, Hurtado e Raphinha; Soares.17h48 -: Ígor Rodrigues; Mike, Zarabi, Zé Pedro e Joel; Diarra, Gilberto e Medarius; Pintassilgo, Filipe Chaby e Herramiz.17h48 - Os técnicos deverão apostar nos seguintes onzes:17h46 - Com uma temperatura particularmente baixa e um relvado a precisar de alguns cuidados, o encontro que vale uma entrada para as meias-finais da Taça de Portugal vai ser dirigido pelo árbitro Manuel Oliveira, que viaja do Porto.17h42 - Pedro Martins, o técnico vimaranense, que não pode contar com o lesionado Rafael Miranda, partilha do mesmo desejo do colega de profissão. "Chegar à final da Taça de Portugal é um objetivo assumido desde o início e não fugimos a esse caminho, pelo que a nossa responsabilidade é a mesma das eliminatórias frente a Vilafranquense, Boavista e Santa Iria", argumentou o treinador do V. Guimarães.17h38 - Filipe Gouveia, treinador do Sp. Covilhã, não poderá contar com os lesionados Ricardo Bouças e Ofori, mas, nem por isso, deixa de confiar num resultado positivo. Queremos muito fazer uma gracinha e não escondo que ficaria bastante satisfeito, se pudesse chegar à final, uma festa muito bonita, que já vivi enquanto jogador", recordou o técnico dos leões da serra.17h34 - Os vimaranenses já conquistaram o troféu (2012/13) e, apesar dos resultados menos positivos nos últimos quatro encontros da Liga NOS, confiam que a diferença de estatuto acabará por resultar no apuramento, como sucedeu nas eliminatórias anteriores, diante de Santa Iria (f), Boavista (f) e Vilafranquense (c).17h30 - Os serranos, que afastaram da prova Joane (f), Freamunde (c), Varzim (f) e Sp. Braga (f) tentam alcançar um patamar competitivo que já não atingem há 32 anos (1984/85), quando Michael Manniche acabou, no Estádio da Luz, com o sonho do Sp. Covilhã em chegar ao Jamor.17h26 - Sporting da Covilhã, 14.º classificado da 2.ª Liga, e Vitória de Guimarães, que ocupa o 5.º posto da Liga NOS, discutem esta tarde uma vaga nos quartos-de-final da Taça de Portugal, fase na qual o vencedor irá defrontar o Desportivo de Chaves, carrasco de FC Porto e Sporting.17h26 - Boa tarde.