Na Liga Europa, o sueco Stefan Johannesson, de 45 anos, foi o escolhido para o Marselha-V. Guimarães, do grupo 1, numa partida onde a equipa orientada por Pedro Martins vai tentar ganhar os primeiros três pontos e ascender aos lugares cimeiros do grupo.Stefan Johannesson marca quinta-feira presença pela quarta vez num jogo que envolve equipas portuguesas, depois de ter estado, sempre na fase de grupos da Liga Europa, no Rio Ave-Dínamo Kiev (0-3), Sporting-Genk (1-1) e AEK-Benfica (1-0).O V. Guimarães segue no último lugar do grupo 1, com um ponto, referente ao empate em casa com os austríacos do Salzburgo (1-1) - que lidera com quatro -, enquanto o Marselha é terceiro, com três pontos, após o triunfo frente aos turcos do Konyasport (1-0).

Autor: Lusa