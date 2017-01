Fábio Sturgeon vai mesmo ser reforço do V. Guimarães. As negociações entre os dois clubes ficaram fechadas esta tarde e os minhotos vão pagar meio milhão de euros pelo passe do extremo.Ao que tudo indica, Sturgeon ainda vai a jogo amanhã no Bessa, naquela que será a sua despedida com a camisola do Belenenses. Depois seguirá para Guimarães, onde assinará um contrato de longa duração.

Autores: José Miguel Machado e João Pedro Abecasis