Já o avançado uruguaio, de 26 anos, pode voltar ao relvado depois de ter jogado 18 minutos em Marselha, no jogo da Liga Europa que os minhotos perderam por 2-1, e ter sido preterido na receção ao Portimonense (3-3).Em sentido inverso, o extremo Xande Silva, hoje titular no jogo da equipa B perante o Famalicão, da 11.ª jornada da 2.ª Liga, e o lateral-esquerdo Vigário, que contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda e vai parar, pelo menos, três semanas, saíram da lista.Também indisponíveis estão o guarda-redes Douglas, que contraiu um traumatismo cranioencefálico no treino de quinta-feira e vai falhar os trabalhos do plantel até ao final da próxima semana, e o central Pedro Henrique.O jogo entre Vitória Guimarães, 10.º classificado com 11 pontos, e o Aves, 16.º com seis, está marcado para domingo, às 20h15, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, com arbitragem de Luís Ferreira, da associação de Braga.Miguel Silva e Miguel Oliveira;João Aurélio, Victor Garcia, Jubal, Moreno, Marcos Valente e Konan;Wakaso, Rafael Miranda, Celis, Francisco Ramos e Hurtado;Sturgeon, Hélder Ferreira, Héldon, Raphinha, Rafael Martins, Junior Tallo e Texeira.