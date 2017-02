Continuar a ler

A lista assinala igualmente o regresso de Marega aos eleitos de Pedro Martins, depois de o melhor marcador da equipa na Liga, com 10 golos, ter jogado pela última vez com a camisola vitoriana precisamente frente aos pacenses, em jogo da Taça CTT (2-2), a 3 de janeiro, pouco antes de rumar à Taça das Nações Africanas para representar a seleção do Mali.Já Bruno Gaspar, lateral-direito titular desde a 5.ª jornada, ficou fora dos convocados por ter visto o quinto cartão amarelo na jornada anterior, com o Marítimo (0-0), e vai ser substituído no 'onze' por João Aurélio, confirmou o treinador Pedro Martins na antevisão ao jogo.O extremo Alex, emprestado ao Moreirense no último dia de mercado, é o outro jogador preterido face à última convocatória, uma vez que foi utilizado frente aos madeirenses, enquanto o médio Rafael Miranda continua ausente por lesão.O Vitória de Guimarães, 5.º classificado, com 35 pontos, desloca-se ao terreno do P. Ferreira, 15.º, com 17, pelas 20h30 de sexta-feira, em jogo arbitrado por Tiago Martins, de Lisboa.Lista de convocados - guarda-redes: Douglas e Miguel Silva; defesas: João Aurélio, Josué, Pedro Henrique, Moreno, Prince, Konan e Rúben Ferreira; médios: Joseph, Zungu, Tozé e Bernard; avançados: Hurtado, Sturgeon, Hernâni, Marega, Raphinha, Texeira e Rafael Martins.