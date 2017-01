Fábio Sturgeon poderá estar a horas de ser jogador do Vitória. As negociações entre os clubes ainda não estão finalizadas, mas sofreram uma grande evolução durante o dia de ontem. O acordo está praticamente concluído e, além de uma compensação financeira, o Vitória deve ainda ceder um jogador ao Belenenses.

Sturgeon tem uma cláusula de rescisão de 7,5 milhões de euros e é um dado adquirido que o negócio se fará por valores muito inferiores, que não chegam sequer ao milhão de euros. A vontade manifestada pelo jogador de não renovar o seu contrato com o Belenenses, que termina em junho de 2018, levou a SAD dos azuis a fazer todos os esforços para rentabilizar ao máximo o seu ativo nesta janela de mercado. O Vitória, que realizou recentemente bons encaixes com as vendas de João Pedro e Soares, chegou-se à frente e cedo percebeu que havia abertura negocial por parte de Rui Pedro Soares.

