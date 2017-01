Fábio Sturgeon já não vai integrar o onze do Belenenses logo à noite no Estádio do Bessa. O extremo vai transferir-se para o V. Guimarães, tal comoadiantou em primeira mão, e, apesar de ter viajado com a comitiva azul para o Porto, já não será opção para Quim Machado.As negociações tendentes à mudança do jogador para Guimarães prolongaram-se durante toda a semana e ambos os clubes chegaram a um entendimento total ainda durante o dia de ontem, razão pela qual o dianteitro já não vai integrar o onze inicial. Fábio Sturgeon vai ficar no Norte do país e está em vias de formalizar o novo contrato com o V. Guimarães.Com contrato até ao final da próxima temporada, Sturgeon recusou, já no decorrer desta época, renovar o contrato com o Belenenses e esta era a última oportunidade para a SAD dos azuis realizar algum encaixe financeiro que, neste caso, vai ascender aos 500 mil euros. Recorde-se que o extremo tinha uma cláusula de rescisão de 7,5 milhões de euros

Autor: João Pedro Abecasis