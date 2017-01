Fábio Sturgeon está no mercado e o seu destino pode muito bem ser Guimarães. As SAD do Belenenses e do Vitória estão a negociar a transferência do extremo, que termina contrato com os azuis em junho de 2018. Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 7,5 milhões de euros, Rui Pedro Soares aceita negociar o jogador por valores a rondar os 800 mil euros e o Vitória é, neste momento, o clube mais bem colocado para o garantir já nesta janela de mercado. Sturgeon já informou o Belenenses que não tem intenções de renovar contrato e a SAD deseja rentabilizá-lo o quanto antes.

Autores: José Miguel Machado e João Pedro Abecasis