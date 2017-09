Continuar a ler

O lateral-direito esloveno Nejc Skubic, de 28 anos e totalista nos oito jogos oficiais disputados pelos turcos, sendo autor de três golos, acompanhou Ackay na conferência de imprensa de antevisão e frisou igualmente que pretende 'brindar' os adeptos com uma vitória, esperando o seu "apoio". Para o 'timoneiro' do Konyaspor, os vitorianos privilegiam o futebol pelas alas e são um conjunto "forte" nas bolas paradas, tendo, a seu ver, a capacidade de criar perigo em qualquer ataque, mas, ao mesmo tempo, mostrou-se convicto de que os seus pupilos vão saber aproveitar as "fraquezas" portuguesas.Detentor da Taça da Turquia, o Konyaspor ocupa o 14.º lugar da liga turca, ao fim de seis jornadas, e o técnico frisou que a presença dos adeptos pode empurrar a equipa para o triunfo.O lateral-direito esloveno Nejc Skubic, de 28 anos e totalista nos oito jogos oficiais disputados pelos turcos, sendo autor de três golos, acompanhou Ackay na conferência de imprensa de antevisão e frisou igualmente que pretende 'brindar' os adeptos com uma vitória, esperando o seu "apoio".

O treinador dos turcos do Konyaspor, Mustafa Akcay, afirmou esta quarta-feira que o jogo com o Vitória de Guimarães, da 2.ª jornada do Grupo I da Liga Europa, será "muito importante" e "difícil".A equipa turca, presente pelo segundo ano seguido na prova, ocupa o último lugar do grupo, sem pontos, após a derrota por 1-0 em Marselha, e Mustafa Akcay, de 58 anos, espera uma boa prestação por parte dos seus jogadores.

Autor: Lusa