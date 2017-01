Pedro Martins não quis ‘fornecer o onze’ quando confrontado com a solução que tinha para o lugar de João Pedro na partida de hoje. Tal como já tínhamos adiantado, Zungu terá hoje a oportunidade de estrear-se na Liga NOS, depois de já ter sido chamado a compromissos da Taça CTT e Taça de Portugal, entre eles o recente duelo na Covilhã.

Tendo como ponto de referência esse duelo com os serranos, a única novidade no onze diz respeito ao regresso de Douglas à baliza, depois de Miguel Silva ter atuado na Taça.

Esta noite, os Conquistadores terão a ajuda de cerca de dois mil adeptos nas bancadas. Por fim, a equipa encerrou a preparação do dérbi ontem à tarde, com um treino no Estádio D. Afonso Henriques.