Continuar a ler

"O nosso objetivo é estar a bom nível no nosso último jogo em casa. Estamos apenas focados na nossa forma de jogar, embora queiramos aproveitar o balanço do jogo com o Sturm Graz", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quinta-feira, na Arena de Salzburgo.Apesar dos vitorianos serem o lanterna-vermelha com quatro pontos, os mesmos do Konyaspor, da Turquia, e menos dois do que o Marselha, de França, o técnico alemão lembrou que o jogo da ronda inaugural, que terminou com um empate (1-1), em Guimarães, "mostrou o quão equilibrado" pode ser o desfecho do próximo embate entre as duas equipas.Marco Rose alertou, sobretudo, para a qualidade que a equipa minhota apresenta nas alas do ataque, sobretudo por intermédio de Raphinha, o melhor marcador dos vimaranenses na presente época, com nove golos, apesar de nenhum ter sido marcado nas provas europeias.Totalista nos quatro jogos até agora disputados pelos austríacos na prova europeia, o lateral-direito Stefan Lainer frisou que o Salzburgo quer vencer em casa para "cimentar a sua posição" enquanto líder do grupo, mas avisou que os austríacos vão ter de trabalhar muito para derrotarem o Vitória de Guimarães"Não vai haver vitória fácil, mas sim trabalho árduo. Se olharmos à classificação do grupo, vê-se que todas as equipas estão muito próximas e que tudo é possível", assinalou.O Salzburgo, líder do grupo I com oito pontos, recebe, na quinta-feira, o Vitória de Guimarães, quarto e último classificado com quatro, pelas 18:00 de Lisboa, na Arena de Salzburgo, num jogo que vai ser arbitrado pelo escocês Andrew Dallas.