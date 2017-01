Continuar a ler

Para Filipe Gouveia, que tem várias baixas no plantel, o importante é a equipa manter a atitude que tem revelado, para contrariar a qualidade do adversário e o desgaste da equipa, que no último mês fez muitas viagens e teve um número elevado de jogos."Vamos tentar apresentar uma equipa forte para mostrarmos, mais uma vez, que na II Liga também se joga bom futebol e que temos condições para disputar o jogo. Se o grupo estiver forte, unido, abnegado dentro de campo, se se ajudarem uns aos outros, podemos passar à fase seguinte, com a ajuda dos nossos adeptos", realça Filipe Gouveia.O capitão, Gilberto, espera que os 'leões da serra' voltem a deixar pelo caminho uma equipa da I Liga."Vamos encarar o jogo como todos os outros, com a mesma vontade, com o mesmo querer, para fazer o nosso melhor e tentar ganhar e dignificar o clube. Eles são uma boa equipa, estão bem classificados, moralizados, mas se entrarmos concentrados podemos vir a fazer Taça outra vez", vinca o médio.Com um "plantel curto", o timoneiro serrano tem vários jogadores indisponíveis. O guineense Soares está na CAN e Ofori, o outro lateral esquerdo, encontra-se lesionado. Também o central Bouças continua entregue ao departamento médico e Diarra encontra-se em dúvida até à hora do jogo. Erivelto, o ponta de lança que regressou há cinco dias ao clube, integra pela primeira vez a convocatória."Ele esteve dez dias no Brasil, chegou há pouco tempo e pouco treinou, por isso não tem as rotinas que nós desejamos, mas está convocado", adianta Filipe Gouveia.Embora o encontro se dispute na Covilhã, não se realiza na habitual casa dos serranos, no Estádio Santos Pinto, onde a iluminação não é suficiente, mas no Complexo Desportivo da cidade.Filipe Gouveia preferia jogar no relvado do Estádio Santos Pinto, mas salienta que não se vai lamentar por isso não ser possível.O Sporting da Covilhã, 14.º classificado da II Liga, está há seis jogos sem vencer e ainda não ganhou qualquer partida este ano.Nesta edição da Taça de Portugal os "leões da serra" deixaram pelo caminho o Joane (0-1), o Freamunde (1-0, após prolongamento), o Varzim (0-1) e o Braga (1-2).Nos quartos de final da prova o Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga defronta, no Complexo Desportivo da Covilhã, às 18h30 de quarta-feira.