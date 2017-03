Continuar a ler

Na zona intermédia, o treinador Pedro Martins integrou na lista de 19 eleitos para o duelo com os vila-condenses Mbemba, médio defensivo que, até agora, só foi utilizado na Taça de Portugal e na Taça da Liga, e Bernard, médio ofensivo que participou em 24 jogos nesta época, mas ficou de fora dos convocados nos últimos três.



O lateral-direito Bruno Gaspar também foi convocado, depois de ter falhado a partida da ronda anterior com o Estoril



Os vimaranenses estão impedidos de utilizar o defesa Moreno e o médio Tozé, futebolistas punidos com dois jogos de castigo, e ainda o médio Rafael Miranda e o avançado Hurtado, castigados com um, todos eles na sequência do jogo frente aos canarinhos.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Douglas e Miguel Silva.



Defesas: Bruno Gaspar, João Aurélio, Josué, Pedro Henrique, Prince, Konan e Rúben Ferreira.



Médios: Zungu, Celis, Mbemba e Bernard.



O defesa Rúben Ferreira e os médios Mbemba e Bernard são as três novidades nos convocados do Vitória de Guimarães para o jogo deste domingo com o Rio Ave , da 26.ª jornada da Liga NOS (20H15).O lateral-esquerdo, de 27 anos, titular no primeiro terço do campeonato e utilizado em 17 jogos oficiais até agora, pode voltar a jogar pelos vitorianos, quase dois meses depois de ter sido utilizado pela última vez, a 22 de janeiro, no dérbi com o Sporting de Braga, da 18.ª jornada, que a equipa de Guimarães venceu por 2-1.

Autor: Lusa