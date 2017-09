Continuar a ler

Esta realidade cruza-se com as sucessivas alterações que Pedro Martins implementou, forçado a fazê-lo devido a lesões, castigos, transferências, mas também, claro, por opção. Josué e Zungu começaram a época a titulares, mas foram vendidos. Miguel Silva foi sacrificado após a goleada sofrida em casa frente ao Sporting (0-5), João Aurélio perdeu o lugar para Víctor García e Marcos Valente passou para o banco após a entrada do reforço Jubal. A indisponibilidade de Vigário – recuperou esta semana de lesão – levou Martins a usar Sacko e depois Konan no lado esquerdo da defesa, ao passo que Hélder Ferreira não joga desde a 4ª jornada e Rafael Martins tem alternado com Texeira e Estupiñan.



Todas as mudanças têm dificultado o processo de afinação da máquina vitoriana, que ao fim de 8 jogos oficiais soma duas vitórias, 7 golos marcados e 16 sofridos. Além disso, Pedro Martins já assumiu que os índices físicos de alguns jogadores não eram os melhores e que a equipa ainda está a crescer.



Aniversário



Hoje o clube celebra 95 anos e de manhã haverá o tradicional hastear da bandeira, junto ao estádio, na presença dos órgãos sociais. Entretanto, Konan, Sacko e Hurtado foram convocados para as respetivas seleções. Esta realidade cruza-se com as sucessivas alterações que Pedro Martins implementou, forçado a fazê-lo devido a lesões, castigos, transferências, mas também, claro, por opção. Josué e Zungu começaram a época a titulares, mas foram vendidos. Miguel Silva foi sacrificado após a goleada sofrida em casa frente ao Sporting (0-5), João Aurélio perdeu o lugar para Víctor García e Marcos Valente passou para o banco após a entrada do reforço Jubal. A indisponibilidade de Vigário – recuperou esta semana de lesão – levou Martins a usar Sacko e depois Konan no lado esquerdo da defesa, ao passo que Hélder Ferreira não joga desde a 4ª jornada e Rafael Martins tem alternado com Texeira e Estupiñan.Todas as mudanças têm dificultado o processo de afinação da máquina vitoriana, que ao fim de 8 jogos oficiais soma duas vitórias, 7 golos marcados e 16 sofridos. Além disso, Pedro Martins já assumiu que os índices físicos de alguns jogadores não eram os melhores e que a equipa ainda está a crescer.Hoje o clube celebra 95 anos e de manhã haverá o tradicional hastear da bandeira, junto ao estádio, na presença dos órgãos sociais. Entretanto, Konan, Sacko e Hurtado foram convocados para as respetivas seleções.

Muito mudou o Vitória desde o primeiro jogo oficial da temporada, não só no que diz respeito ao próprio plantel, mas particularmente ao elenco inicial escolhido pelo técnico Pedro Martins ao longo das últimas semanas. É aqui que se notam grandes mexidas, face às quais resistem poucos jogadores.O grafismo ao lado mostra o onze com que o Vitória entrou na Supertaça e aquele que avançou no mais recente desafio, em Braga. Há apenas três jogadores que se repetem: Celis, Hurtado e Raphinha. Este último, aliás, é o único a ter sido titular em todos os oito encontros oficiais realizados – os outros dois tiveram esse estatuto em sete. São estes os resistentes à mutação do onze que foi sendo aplicada por Pedro Martins, sendo que Pedro Henrique não lhes fica atrás, ele que atuou de início em todos os sete duelos depois da Supertaça – falhou o Benfica por lesão.

Autor: André Gonçalves