O Vitória alcançou um triunfo histórico ontem à noite, pois nunca tinha conseguido impor-se ao rival no Estádio Municipal de Braga. Aliás, o última vitória dos vimaranenses em solo arsenalista datava de novembro de 2002, quando o Estádio 1º Maio acolhia os encontros do Sp. Braga.A história foi contrariada, o que levou a grande festa dos adeptos vitorianos, que tiveram novo momento de comunhão com os jogadores após o apito final de Fábio Veríssimo. Já os adeptos do Sp. Braga aplaudiram os jogadores, apesar do desaire.Ontem foi registada a melhor casa da temporada no Municipal de Braga (20.963 espectadores), se bem que ainda falta a visita dos três grandes.