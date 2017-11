Continuar a ler

Skubig, aos oito minutos de penálti, fez o golo do Konyaspor, insuficiente face ao bis do costa-marfinense Arouna Kouné (16 pen' e 57').Na Liga Europa, o Konyaspor está no grupo I e tem os mesmos quatro pontos do que o Vitória de Guimarãeas. O RB Salzburgo tem oito e o Marselha seis.Na última jornada da fase de grupos, a equipa turca desloca-se a Guimarães, em 07 de dezembro.