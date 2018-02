Com a visita ao Bessa em ponto de mira, o dia de ontem do Vitória ficou marcado pela foto oficial da época, onde estiveram os elementos das equipas A e B, as respetivas equipas técnicas e ainda Júlio Mendes, Armando Marques e Flávio Meireles. Um momento de união, na antecâmara de um desafio que se prevê complicado. Apesar das melhorias registadas nos últimos jogos, falta ainda uma barreira por quebrar: voltar a ganhar fora de casa.

A última vitória dos minhotos longe do D. Afonso Henriques aconteceu no dia 3 de dezembro, na visita a Setúbal. De então para cá, quatro jogos para o campeonato e outras tantas derrotas, nas casas de Moreirense, FC Porto, Chaves e Sporting.

No total, o Vitória soma apenas três triunfos e um empate nos 11 jogos realizados longe de Guimarães. Este fraco pecúlio na condição de visitante contrasta por completo com a realidade minhota em 2016/17, onde a força longe de casa foi o motor de uma temporada que terminou com um excelente 4º lugar. O Estádio do Bessa será o palco onde a formação orientada por Pedro Martins vai tentar dar a volta a esta série negra. Curiosamente, trata-se de uma deslocação onde o Vitória se deu bastante bem nas últimas épocas. Soma lá dois triunfos para o campeonato e, em 2016/17, ultrapassou o Boavista no caminho da Taça de Portugal que só terminou no Jamor.

Autor: José Miguel Machado