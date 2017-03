Continuar a ler

O equilíbrio prevaleceu nos primeiros 20 minutos, com as duas equipas a anularem-se, e o primeiro lance de golo surgiu apenas aos 23, quando, na sequência de um canto da direita, o vitoriano Joseph falhou a emenda final.Apesar do pouco caudal ofensivo, a formação anfitriã exibiu melhor ligação entre setores e dispôs da melhor ocasião do primeiro tempo ao minuto 32, quando Joseph, novamente, falhou o cabeceamento em resposta a um livre de Hélder, da direita, e a bola esbarrou no poste esquerdo.Os penafidelenses regressaram dos balneários com uma atitude mais ofensiva e, logo aos 50 minutos, quase se adiantaram no marcador, quando Wellington ganhou posição na área vitoriana e rematou cruzado e rasteiro, mas Miguel Oliveira evitou o golo, esticando-se para o relvado.A turma de Vítor Campelos respondeu num livre direto de Denis Duarte, aos 60 minutos, e beneficiou de um penálti aos 63, na sequência de uma alegada carga de Pedro Araújo sobre Tyler Boyd, com o mesmo defesa central a adiantar os vimaranenses com um pontapé forte, aos 64.Os vimaranenses quase ampliaram o resultado três minutos volvidos, num disparo de Tyler Boyd ao ângulo superior esquerdo, travado por Coelho, mas os penafidelenses responderam e só não empataram graças ao guardião Miguel Oliveira, que travou um cabeceamento, aos 74 minutos, um remate de Wellington, aos 76, e outro de Fidelis, em posição frontal, aos 78.A equipa da casa aproveitou o balanceamento ofensivo da turma de Paulo Alves para, no primeiro minuto de descontos, resolver a partida através de Tyler Boyd, que percorreu isolado quase metade do campo até rematar fora do alcance de Coelho.V. Guimarães B-Penafiel, 2-0: 0-01-0, Denis Duarte, 64' (p.)2-0, Tyler Boyd, 90'+1Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Kiko, Joseph (Phete, 78'), Haashim Domingo (Sérgio Ribeiro, 89'), Tyler Boyd, Hélder e Bruno Mendes (Haman, 86')André, Ricardo Carvalho, Phete, Castro, Sérgio Ribeiro, João Correia e HamanVítor CampelosCoelho, Luís Dias, João Paulo, Diouf, Pedro Araújo (Fidelis, 69'), Djibril (Edu, 65'), Rafa Sousa, Wellington, André Fontes (Fernando, 83'), Gonçalo Abreu e Fábio FortesIvo Gonçalves, Kalindi, Pedro Ribeiro, Edu, César, Fernando e FidelisPaulo AlvesAnzhony Rodrigues (AF Madeira)Cartão amarelo para Joseph (24'), André Fontes (70'), Vigário (73') e Wellington (85')Cerca de 1.000 espetadores