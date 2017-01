Dénis Martins vai deixar o V. Guimarães, segundo Record apurou. O central português, de 19 anos, treinava com o plantel da equipa B dos vimaranenses, mas não cumpriu qualquer minuto esta temporada em encontros oficiais e ruma a Vila Franca de Xira por empréstimo.



O defesa que passou pela formação do Benfica, tendo-a terminado na cidade-berço, prepara-se para assinar pelo Vilafranquense por meia época, formação que milita na Série F do Campeonato de Portugal Prio. A SAD ribatejana é gerida pela Eurofoot, a empresa que também agencia Dénis Martins.





Autor: Flávio Miguel Silva