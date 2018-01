Continuar a ler

Passado esse momento de tensão, ocorrido por volta das 11 horas, o grupo de adeptos abandonou o complexo desportivo pelo mesmo local por onde entrou, e o treinador Pedro Martins cancelou o treino de preparação para a receção ao Estoril Praia, marcada para domingo, às 20H15.



A última vez que um grupo de adeptos do emblema vimaranense invadiu o espaço de treino da equipa ocorreu em 30 de agosto de 2011, quando Rui Vitória, agora treinador do Benfica, orientou o primeiro apronto, esse à porta aberta, ao serviço dos vimaranenses, após ter sido recrutado ao Paços de Ferreira.



Passado esse momento de tensão, ocorrido por volta das 11 horas, o grupo de adeptos abandonou o complexo desportivo pelo mesmo local por onde entrou, e o treinador Pedro Martins cancelou o treino de preparação para a receção ao Estoril Praia, marcada para domingo, às 20H15.A última vez que um grupo de adeptos do emblema vimaranense invadiu o espaço de treino da equipa ocorreu em 30 de agosto de 2011, quando Rui Vitória, agora treinador do Benfica, orientou o primeiro apronto, esse à porta aberta, ao serviço dos vimaranenses, após ter sido recrutado ao Paços de Ferreira.

O Vitória de Guimarães, nono classificado da Liga NOS, minimizou esta quarta-feira o s incidentes ocorridos entre os jogadores e um grupo de 30 pessoas que invadiu o treino desta manhã, no complexo desportivo do clube.Segundo o portal Guimarães Digital, que documenta o momento com uma fotografia, o grupo acedeu ao relvado pela porta do parque de estacionamento, que estava aberta, e gerou-se alguma tensão entre os adeptos e os jogadores, mas fonte oficial do clube disse que as alegadas agressões físicas se reduziram a ligeiros empurrões, após uma troca de insultos.